Covid-19 в России: за сутки выздоровели 8972 человека, заразились — 8536

Влада Некрасова

В России за последние сутки выявлено 8 536 новых случаев инфицирования Covid-19 в 84 регионах, из них 3 287 (38,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране число зараженных коронавирусом выросло до 432 277 в 85 регионах. Такие данные сообщили сегодня, 3 июня, в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки выздоровели 8 972 пациента. Второй день подряд число выписанных по выздоровлению пациентов превышает количество новых зараженных. Суточный рост числа инфицированных в РФ снизился с 2,1% до 2%. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 195 957 человек, что составляет более 45%.

Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5 215 человек. Днем ранее умерли 182 человека. Общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в РФ. Максимальное число смертей было зарегистрировано 29 мая — 232.

Так выглядит топ-20 регионов по числу заболевших коронавирусом в РФ на 3 июня:



