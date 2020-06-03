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Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет Covid-19

Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет Covid-19

Делегация ВОЗ, месяц назад намеревавшаяся посетить Туркмению, так до этой страны и не добралась, сообщает Sputnik. Визит все еще в планах.

«Мы находимся в постоянном контакте с офисом в этой стране, с главами МИД и Минздрава. В течение пары недель наша группа поедет в Туркменистан, все уже организовано», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Напомним, Туркмения остается одной из немногих стран мира, где все еще официально не выявлены случаи коронавируса. По данным СМИ, в стране проходят массовые мероприятия, журналистам запрещено упоминать о Covid-19, а людей, которые носят маски и перчатки, штрафуют.

Но все это не мешает Ашхабаду принимать гуманитарную помощь на борьбу с пандемией: США предоставили стране уже $ 1,4 млн.

Напомним, соседний Таджикистан также долго отрицал наличие инфицированных, а сейчас вышел на первое место в регионе по числу умерших от Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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