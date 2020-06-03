Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США

Вадим Карасев

Кадр: Nickelodeon

Детский телеканал Nickelodeon прервал эфир и присоединился к протестам в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.

В течение 8 минут и 46 секунд на черном экране была видна фраза «Я не могу дышать» и слышно дыхание человека. Согласно The New York Times, именно столько времени полицейский держал колено на шее задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер. Фраза также была сказана Флойдом при задержании.

Как объяснил телеканал, это сделано в знак поддержки справедливости, равенства и человеческих прав. Там также напомнили о содержании декларации прав ребенка.

Погромы в США начались в мае из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в чем протестующие обвиняют полицейских и расизм.