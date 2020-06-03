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Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из "Гарри Поттера"
. Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, с которыми снимался в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает Mirror.

По его словам, они продолжают дружить спустя почти десять после того, как вышла финальная часть франшизы в 2011 году (первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в 2001 году, когда актерам было по 12-13 лет).

"Мы общаемся, несмотря на то, что сейчас не так близки, как когда-то, – прокомментировал Рэдклифф.

Актер рассказал, что недавно поздравил Руперта Гринта с рождением дочери (он и его подруга Джорджия Грум стали родителями в начале мая. – Прим.ред.). Он очень рад за него и уверен, что исполнитель роли Рона Уизли будет "потрясающим отцом".


"Дико осознавать, что у нас уже такой возраст, когда у большинства рождаются дети. Уверен, этот факт заставляет остальных чувствовать себя очень старыми", – считает Дэниел Рэдклифф.

Ранее СМИ писали, что актер находится на карантине в Нью-Йорке со своей подругой Эрин Дарк, с которой познакомился в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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