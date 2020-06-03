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Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных картин

Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных картинФото: Andrea Comas / Reuters

Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных картин. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что осенью такие полотна получит Дальневосточный художественный музей в Хабаровске, так как он оказался в числе победителей конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов. Сам конкурс, который проводит благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт,» организуют в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Музей в Хабаровске получит копии полотен «Корова» Розы Бонер, «Марина (Морской вид)» Томаса Хереманса, «Ревекка у колодца» Тициана, «Портрет Суворова» неизвестного художника и «Натюрморт с ананасом» Ильи Машкова. Копии будут созданы мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу в Москве.

При этом уточняется, что в музее уже хранится тактильная копия полотна «Дочь рыбака» Петрова-Водкина. Ее подарили учреждению в 2017 году. Она должна дополнить экспозицию, которую учреждение представит после получения копий других работ.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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