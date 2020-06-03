Древесные кольца пролили свет на историю Эдинбургского собора

Вадим Карасев

Собор в Эдинбурге был основан в 1124 году королем Шотландии Давидом I и освящен в честь святого Эгидия (Джайлса), который считается покровителем города. Первоначально это была церковь в романском стиле. В 1385 году она была сожжена войсками английского короля Ричарда II, восстановлена уже в готическом стиле, а в XV веке сильно перестроена.

Взятие кернов древесины из старых балок было организовано в рамках Проекта дендрохронологии дубов Юго-Восточной Шотландии (South East Scotland Oak Dendrochronology project, SESOD), цель которого — создать детальную дендрохронологическую шкалу для данного региона. Предполагалось, что дубовые балки собора могли быть доставлены именно с юго-востока Шотландии, хотя исследователи признавали вероятность того, что древесина может быть и импортирована из Скандинавии.

Балки в колокольной башне собора. Фото: Coralie Mills

Однако выяснилось, что дубы были срублены не на юго-востоке, а на северо-востоке Шотландии, а именно в королевском лесу Дарнауэй в графстве Морей. Как было установлено ранее, этот же лес был источником дубовых балок для шотландского замка Стерлинг (зимой 1453–1454 и 1459–1460 годов). Дубы для Эдинбургского собора были срублены во второй половине XV века. Некоторым из деревьев было более трехсот лет. Видимо, это было последнее использование деревьев из леса Дарнауэй в строительстве, так как вскоре после этого вырубки в нем были запрещены.

Новые данные показывают, что главная башня собора была сильно перестроена во второй половине XV века, а знаменитый шпиль в виде короны она получила после 1460 года. Историки предполагают, что его появление ознаменовало статус коллегиальной церкви, полученный Эдинбургским собором от папы римского в 1467 году. Лес Дарнауэй перешел в королевское владение в 1455 году после битвы при Аркингольме, когда король Яков II разгромил могущественный шотландский род Черных Дугласов, войну с которым он вел несколько лет. В этой битве погиб предыдущий владелец леса Арчибальд Дуглас, граф Морея, а его голову принесли королю.

В 1460 году 29-летний Яков II, отправившийся на этот раз воевать с англичанами, был убит осколком взорвавшейся пушки. Регентом при его малолетнем сыне стала вдова короля Мария Гелдернская. Предполагают, что именно при ее правлении велись работы по перестройке главной башни. Исследователи рассчитывают уточнить даты строительства, взяв образцы древесных колец из других частей здания.