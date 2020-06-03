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Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале

Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале

Палинологи, археологи и географы установили, что 8800 лет назад климат в центральной части Урала был более влажный, 4000 лет назад стал более сухим, а во втором тысячелетии началось похолодание. С помощью анализа древней пыльцы, которая была отобрана на болотах Прикамья, исследователи получили важные данные о скорости роста торфяной толщи болот и соответствующей интенсивности накопления углерода. Результаты исследования опубликованы в журнале Boreas, работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ). Об исследовании рассказывается в совместном пресс-релизе РНФ и Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Основным методом исследования служил анализ отложений, содержащих пыльцу разных эпох. Базовым отложением стал 3,5-метровый торфяной керн, отобранный с Пальтинского болота вблизи Краснокамска. Из разных слоев торфяной колонки извлекались отдельные образцы. По каждому из них радиоуглеродный анализ позволил установить возраст, а изучение зерен пыльцы и ряда других остатков давало данные о растительности на прилегающей территории», — рассказал доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, кандидат географических наук Павел Санников.

Места исследования и извлечения керна. Источник: пресс-служба ПГНИУ

С помощью радиоуглеродного анализа пыльцы разных эпох ученые проанализировали остатки изотопов углерода-14, которые образуются на протяжении всей жизни живых организмов и остаются даже после их смерти. По останкам изотопа углерода-14 можно определить возраст любого живого объекта. Такой метод часто используют археологи, в том случае если документально невозможно подтвердить возраст найденного объекта.

Исследователи пыльцы и спор из Геттингенского университета Людмила Шумиловских и Моника Шмидт отмечают, что главным результатом исследования стало установление господства разных типов растительности и их временных рамок. Так на территории Прикамья 8800–6900 лет назад преобладала сосново-березовая тайга, которая характерна для сухого климата раннего голоцена. После, в среднем голоцене (6900–4000 лет назад), началось распространение ели и широколиственных пород, что говорит об увлажнении климата.

Проникновение и распространение пихты в начале позднего голоцена (4000–2300 лет назад) совпадает с максимумом распространения широколиственных пород, указывающих на теплый климат. Снижение роли широколиственных пород в лесах начинается 2300 лет назад, что свидетельствует об общем похолодании и возрастающей роли хозяйственной деятельности человека в раннем железном веке.

«Полученные данные хорошо стыкуются с имеющимися ранее археологическими представлениями о древнем населении Прикамья и служат их подтверждением. Вместе с тем, часть новых сведений о земледелии заставляет вновь задуматься о структуре хозяйства ананьинской и гляденовской культур», — рассказывает доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ, кандидат исторических наук Михаил Перескоков.

Работа основана на комплексе палинологических, археологических и географических данных. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и Немецкого фонда научных исследований. В рамках действующего гранта РНФ участники научного коллектива продолжают исследование по общей теме «Ранний железный век и эпоха Великого переселения народов в Приуралье: адаптация, миграция и культурная трансформация в изменяющейся природной среде».

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По материалам: polit.ru

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