Дурное влияние: как вычислить человека с черной душой

Вадим Карасев

Чужая душа — потемки. Мы не в силах предугадать действия, мотивы и желания окружающих. Но мы можем обезопасить себя от дурного влияния, выделив токсичного человека в кругу знакомых.

Существуют открытые и добрые люди с которыми уютно: они дарят энергетический подъем и отличное настроение. А есть люди, как тучи, создающие вокруг себя облако негатива. Общение с ними оказывает дурное влияние: высасывает силы, заражает пессимизмом, провоцирует тревогу. Таких людей нужно уметь вычислять, ведь негатив, как известно, заразен и очень токсичен. Эксперты сайта dailyhoro.ru составили список характерных качеств, которые помогут вам вычислить человека с черной душой. Если в вашем окружении есть такой, не держите на него зла, но держите дистанцию.

1. Неспособность сопереживать. Человек с черной душой глух к просьбам окружающих. Хуже того, он испытывает удовольствие от чужих неприятностей и проблем. Он подпитывает свою энергетику негативной энергией горя другого человека. Общаясь с кем-то, он изначально имеет дурные намерения, наслаждается чужой болью и несчастьями. Он хочет или задеть собеседника, или что-то от него получить, других интересов у него нет. Радует то, что такого человека можно быстро распознать и прекратить с ним «дружеские» отношения.

2. Жестокость. Испорченный человек совершенно не контролирует своих эмоций. Когда его глаза застилает гнев, он переходит все границы: набрасывается, вымещает злобу, изливает все свои негативные чувства и порой обвиняет во всех своих бедах и проблемах совершенно посторонних людей.

3. Бесконечные манипуляции. Даже злой человек временами совершает хорошие поступки. Правда, движет им всегда одно — личная выгода. Манипулятор тянет время, прикрываясь благими намерениями. Такого хитреца распознать бывает особенно сложно, потому что он манипулирует дружбой. Он точно знает, что вам понравится, что вас обрадует, но он использует все это в своих целях. Он всегда многое берет и очень редко дает что-то взамен.





4. Ложь и интриги. Интригана и лицемера сложно назвать приятным человеком, ведь он намеренно искажает правду, плетет заговоры и настраивает людей друг против друга. Цель всегда одна — запятнать жертву и получить выгоду. Подобное поведение указывает на то, что душа такого человека чернее черного.

5. Бессовестность. Порочный человек не только лишен ответственности, но и не обременен совестью. Он совершает дурные поступки и гордится этим. Ему чуждо чувство вины, что позволяет ему с легкостью нарушать обещания, подставлять близких и причинять боль окружающим.

6. Желание задеть ближнего. Черная душа заставляет человека желать и делать дурные вещи. Это может выражаться в унижении окружающих, высмеивании недостатков человека или злорадстве над жизненными трудностями, верой или убеждениями. Нельзя позволять токсичному человеку питаться вашей энергией и губить вашу самоуверенность. Самый легкий метод — вычислить энергетического вампира и вычеркнуть его из круга знакомых.

7. Попытки вывести на конфликты. Черное сердце всегда требует хаоса вокруг. Такой человек делает все возможное, чтобы рассорить людей. Это хороший подстрекатель, который знает, за какие ниточки нужно дергать, чтобы раздуть настоящий конфликт из небольшой неурядицы. Самый верный способ избежать его манипуляций — контролировать свои эмоции и сохранять здравомыслие.

8. Негативное мышление. Постоянные жалобы, зависть, критика, упреки — все это признаки черной души. При общении с таким человеком становится неуютно, грустно и могут напасть плохие воспоминания. Одним своим присутствием он высасывает все силы, навязывая свой негатив и пессимизм. Он может испортить даже самую счастливую ситуацию, наполнив ее своими опасениями и тревогами.