Гадание на игральных картах в день рождения: расклад и расшифровка

Вадим Карасев

День рождения — особенный день в году для каждого из нас. Оказывается, в этот день энергетика человека идеально подходит для гаданий, особенно на картах. Эксперты расскажут, как по картам можно узнать будущее.

Нумерология может рассказать о нашей судьбе очень многое. Например, по дате рождения можно узнать свое предназначение в жизни, карму и многое другое. Всё это очень полезно для людей, которые решительно настроены на то, чтобы создать благоприятное будущее.

Подготовка к гаданию

Для этого гадания вам понадобится колода из 52 карт. Только она сможет раскрыть полностью смысл нумерологического гадания, ведь данная древнейшая наука оперирует числами от 1 до 9. В колоде из 52 карт числу 2 соответствует карта двоек, тройке — карта троек и так далее вплоть до 9. Вместо единицы используется карта десяток, ведь 1 и 0 в сумме дают единицу. Валетов, дам, королей и тузов нужно оставить тоже — они вам понадобятся.

Вам обязательно потребуется новая колода, которой не пользовались. Как можно лучше перемешайте карты. После этого начинаем делать расклад.

Итак, у вас в руках перемешанная колода карт. Берите сверху по одной карте, смотрите на ее значение и выкладывайте в ряд, но так, чтобы они не повторялись. Сначала выкладываем цифры. Например, первым попался валет — он нам пока не нужен, поэтому его и другие карты с рисунком откладываем. Далее идет тройка. Ее кладем на стол. Теперь все тройки нам тоже будут уже не нужны. Следующее число попадается, например, восьмерка. Кладем ее рядом с тройкой — справа от нее. Потом появляется король — его кладем к пока не нужным валетам.

После совершения всех действий у вас должны лежать на столе карты с цифрами в полученном случайно порядке. На них будут лежать по одной карте валетов, дам, королей или тузов. Получается, что будет всего девять пар карт — внизу цифра, а на ней карта с картинкой.

Теперь оставляем расклад на столе, а остальные карты снова мешаем и начинаем выкладывать поверх цифровых карт по одной карте с рисунком — валетов, дам, королей и тузов. Таким же образом берем сверху по одной карте, откладывая в сторону числа, ведь мы их уже выложили ранее. Любые попадающиеся карты с рисунком кладем поверх чисел слева направо, пока не закроются все девять выложенных карт. Теперь можно приступать к расшифровке.

Расшифровка расклада

Числа означают сферу жизни, а парные им карты от валета до туза нужны для оценки того, каким будет следующий год в той или иной сфере.

Расположение цифр слева направо означает приоритет той или иной сферы. Слева — самая важная сфера, справа — наименее важная.

Единица. Число 1, представленное десяткой, символизирует новые знакомства и общение с людьми.

Двойка. Эта карта символизирует вашу уверенность в себе, самодостаточность, силу воли.

Тройка. Данная карта представляет сферу духовного развития, обучения.

Четверка. Карта четверок — это сфера здоровья, самочувствия, физической и эмоциональной продуктивности.

Пятерка. Эта карта символизирует сферу отдыха, досуга.

Шестерка. Карта с таким достоинством описывает то, что будет в сфере творчества, интеллектуального развития человека.

Семерка. Эта карта описывает то, как в следующие 365 дней будет вести себя удача.

Восьмерка. Эта карта описывает будущее в сфере денег, покупок, финансовых движений.

Девятка. Эта карта символизирует сферу домашних дел, уборки, ремонта домашних забот в целом.

Теперь необходимо разобраться с валетами, дамами, королями и тузами:

означает, что в этой сфере вас ждут трудности, пройдя через которые вы станете сильнее и лучше;означает, что эта сфера будет иметь переменную важность;— символ стабильности и медленного ощутимого роста;говорит, что в этой сфере вас будет ожидать большой успех, который может оказаться мимолетным. Его нужно удержать.

Например, у вас выпала первой восьмерка. Это значит, что самой главной сферой в вашей жизни в следующие 365 дней станут финансы и работа. Присутствие, к примеру, валета означает, что наиболее важные изменения могут произойти именно в этой сфере. Вторая пара — десятка и туз. Это сочетание говорит о том, что вас могут ждать приятные случайные знакомства. Карты, которые лежат правее всего — это сферы, которые будут наименее важными, но недооценивать их не стоит.