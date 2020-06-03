«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»

Анастасия Иванова

«Газпрому» грозит штраф в 50 млн евро со стороны польского регулятора за то, что компания отказалась предоставлять конфиденциальную информацию о «Северном потоке — 2». Ее Варшава могла как использовать в своих целях, так и передать США.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что «Газпром» отказался поделиться информацией в рамках расследования дела о финансировании строительства «Северного потока — 2» без необходимого юридического разрешения и компании грозит штраф на 50 млн евро. Речь идет о том, что Варшава отказала в 2016 году российской компании, чтобы пять ее европейских партнеров вошли акционерами в Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2». Тогда Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall заключили с «Газпромом» контракты на финансирование проекта на 4,5 млрд евро, а польский регулятор объявил о начале расследования финансирования строительства газопровода без необходимого юридического разрешения.

«На самом деле, цель и совместной деятельности, и контракта о финансировании состоит в одном и том же. Они нацелены на финансирование строительства «Северного потока — 2», — говорилось в официальном сообщении UOKiK. В рамках расследования польский регулятор потребовал у партнеров предоставить детальную информацию и первым за отказ наказал французскую Engie — почти на $ 45 млн.

Сегодня в UOKiK рассказали, какую информацию требует регулятор. Прежде всего, это — контракты на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газа. По сути, UOKiK требует конфиденциальную информацию, которая стала бы настоящей находкой для польской госкомпании PGNiG и американских компаний и дипломатов.

«Положения законодательства понятны и одинаковы для всех, однако „Газпром“ несколько раз отказывался предоставить документы, важные для проводимого нами расследования. „Газпром“ не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против „Газпромa“ дело о наложении штрафа за непредставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро», — приводит слова председателя UOKiK Томаша Хрустны пресс-служба регулятора.

«Учитывая то, что Польша занимается политическим гринмейлингом проекта (корпоративным шантажом), нет никаких сомнений, что запрос не связан с желанием обеспечить конкуренцию на европейском газовом рынке, а предназначен лишь для того, чтобы использовать информацию для дальнейшего противодействия «Северному потоку — 2», — считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Эксперт говорит, что у «Газпрома» есть хорошие шансы оспорить штраф. «Польский регулятор уже пытался наложить штраф за непредставление информации на Engie. Французы не согласились и оспаривают в суде. Так что перспективы, безусловно, есть», — отметил замдиректора ФНЭБ.