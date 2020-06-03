Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»

«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»

«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»

«Газпрому» грозит штраф в 50 млн евро со стороны польского регулятора за то, что компания отказалась предоставлять конфиденциальную информацию о «Северном потоке — 2». Ее Варшава могла как использовать в своих целях, так и передать США.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что «Газпром» отказался поделиться информацией в рамках расследования дела о финансировании строительства «Северного потока — 2» без необходимого юридического разрешения и компании грозит штраф на 50 млн евро. Речь идет о том, что Варшава отказала в 2016 году российской компании, чтобы пять ее европейских партнеров вошли акционерами в Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2». Тогда Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall заключили с «Газпромом» контракты на финансирование проекта на 4,5 млрд евро, а польский регулятор объявил о начале расследования финансирования строительства газопровода без необходимого юридического разрешения.

«На самом деле, цель и совместной деятельности, и контракта о финансировании состоит в одном и том же. Они нацелены на финансирование строительства «Северного потока — 2», — говорилось в официальном сообщении UOKiK. В рамках расследования польский регулятор потребовал у партнеров предоставить детальную информацию и первым за отказ наказал французскую Engie — почти на $ 45 млн.

Сегодня в UOKiK рассказали, какую информацию требует регулятор. Прежде всего, это — контракты на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газа. По сути, UOKiK требует конфиденциальную информацию, которая стала бы настоящей находкой для польской госкомпании PGNiG и американских компаний и дипломатов.

«Положения законодательства понятны и одинаковы для всех, однако „Газпром“ несколько раз отказывался предоставить документы, важные для проводимого нами расследования. „Газпром“ не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против „Газпромa“ дело о наложении штрафа за непредставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро», — приводит слова председателя UOKiK Томаша Хрустны пресс-служба регулятора.

«Учитывая то, что Польша занимается политическим гринмейлингом проекта (корпоративным шантажом), нет никаких сомнений, что запрос не связан с желанием обеспечить конкуренцию на европейском газовом рынке, а предназначен лишь для того, чтобы использовать информацию для дальнейшего противодействия «Северному потоку — 2», — считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Эксперт говорит, что у «Газпрома» есть хорошие шансы оспорить штраф. «Польский регулятор уже пытался наложить штраф за непредставление информации на Engie. Французы не согласились и оспаривают в суде. Так что перспективы, безусловно, есть», — отметил замдиректора ФНЭБ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Последней едой погибшего 110 миллионов лет назад динозавра оказались папоротники
Последней едой погибшего 110 миллионов лет назад динозавра оказались
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»
«Газпром» отказал Польше в закрытой информации о «Северном потоке — 2»
Украина получила гуманитарную помощь от Южной Кореи для противодействия COVID-19
Украина получила гуманитарную помощь от Южной Кореи для
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино
Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады - он молчал 20 секунд
Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады -
Дурное влияние: как вычислить человека с черной душой
Дурное влияние: как вычислить человека с черной душой
Маховик времени: как Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Вера Брежнева и голливудские актеры искали хлеба и зрелищ
Маховик времени: как Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Вера Брежнева и
Порноактриса обратилась к поклонникам и удивилась их реакции
Порноактриса обратилась к поклонникам и удивилась их реакции
Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей
Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания

Топ на сегодня

81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по

Еще по теме

Польша отказалась согласовать создание СП для Северного потока-2
Польский регулятор добрался до «Газпрома»
Порошенко: Украина и Польша сообща препятствуют Газпрому в Северном потоке-2 и OPAL
Партнеры по "Северному потоку-2" ответят на возражения Польши по проекту