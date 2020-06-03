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Гендиректор РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском

Гендиректор РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском
Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в среду лично осмотрит место обрушения пролета моста под Мурманском и проведет встречу с мурманским губернатором и заместителем министра транспорта, сообщили журналистам в правительстве региона.

"В среду состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова в Мурманскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита будет осмотрено место обрушения моста в поселке Молочный, а также состоится рабочая встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заместителем министра транспорта Российской Федерации Владимиром Токаревым, после которого пройдет совещание по развитию Мурманского транспортного узла.


Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.
# Россия
По материалам: ria.ru

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