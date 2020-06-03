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Глава Sony Interactive Entertainment: Стоимость разработки игр для PS5 подскочит

Глава Sony Interactive Entertainment: Стоимость разработки игр для PS5 подскочит
Затраты издателей и разработчиков на производство новых игр для PlayStation 5 будут выше, чем для нынешнего поколения систем. Такой прогноз озвучил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Он указал на то, что новые технологии позволят создавать более интересные и реалистичные с точки зрения графики проекты. Однако они также станут более трудоемкими и затратными.
Впрочем, Райан уверен в том, что рост будет незначительным, и Sony рассчитывает сделать все возможного, чтобы обеспечить более высокие темпы прироста аудитории новой консоли (по сравнению с PS4). Это позволит максимизировать доходы разработчиков.
Топ-менеджер также добавил, что пандемия не повлияет на разработку игр, которые должны выйти на запуске консоли и в стартовый период.
Ранее стало известно, что Sony перенесла на неопределенный срок презентацию PlayStation 5.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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