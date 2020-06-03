Глава Sony Interactive Entertainment: Стоимость разработки игр для PS5 подскочит

Анастасия Иванова

Затраты издателей и разработчиков на производство новых игр для PlayStation 5 будут выше, чем для нынешнего поколения систем. Такой прогноз озвучил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.Он указал на то, что новые технологии позволят создавать более интересные и реалистичные с точки зрения графики проекты. Однако они также станут более трудоемкими и затратными.Впрочем, Райан уверен в том, что рост будет незначительным, и Sony рассчитывает сделать все возможного, чтобы обеспечить более высокие темпы прироста аудитории новой консоли (по сравнению с PS4). Это позволит максимизировать доходы разработчиков.Топ-менеджер также добавил, что пандемия не повлияет на разработку игр, которые должны выйти на запуске консоли и в стартовый период.Ранее стало известно, что Sony перенесла на неопределенный срок презентацию PlayStation 5.