Главный дипломат ЕС не нашел оснований для возврата России в G7

Вадим Карасев

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное участие России в предстоящем саммите "большой семерки".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре оповестил российского коллегу Владимира Путина об идее провести в сентябре саммит клуба с участием лидеров РФ, Индии, Австралии и Южной Кореи. Против этой инициативы уже высказались Великобритания и Канада.



Боррель подчеркнул, что Трамп, председательствующий в G7, вправе отправить приглашение третьим странам, но он не может менять формат встречи.

"Председательство в G7 дает <...> возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", — отметил глава европейской дипломатии.

Он исключил полноценное возвращение России в клуб в текущих условиях.

"Участие РФ в тогдашней G8, как вы знаете, было приостановлено, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит... Трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Саммит G7 должен был состояться в июне, но Вашингтон перенес встречу на сентябрь.

