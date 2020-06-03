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Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня

Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня

Горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году пройдет 18 июня, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года; изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов; содержания экзаменационных материалов; дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте [email protected] и в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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