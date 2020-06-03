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Государство поддержит частные театры и концертные организации

Государство поддержит частные театры и концертные организации
Государство планирует компенсировать затраты негосударственных театральных и концертных организаций в период отмены представлений из-за коронавируса, следует из документа, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

"В сфере культуры предполагается реализовать мероприятия, направленные на предотвращение влияния санитарно-эпидемиологических ограничений для организаций, деятельность которых была фактически остановлены в период их действия… Мероприятия по поддержке культуры: компенсация затрат российских негосударственных театрально-концертных организаций в период отмены проведения культурно-массовых мероприятий", - сказано в документе "Общенациональный план действий".

Также предусматривается оказание государственной поддержки федеральным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с коронавирусом.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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