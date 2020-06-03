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Греция оплатит расходы на карантин туристам с COVID-19

Греция оплатит расходы на карантин туристам с COVID-19

Правительство Греции утвердило постановление, согласно которому греческое государство оплатит пребывание в карантинных отелях иностранцев с положительным тестом. По мнению российских туроператоров, это дает Греции серьезный аргумент в «постковидной» конкуренции средиземноморских направлений.

Напомним, что аналогичное заявление сделало несколько дней назад и правительство Кипра. Оно обещало покрыть расходы туристов (питание, лечение и размещение) в случае выявления у них коронавируса во время отдыха. Самостоятельно иностранцу придется оплатить только такси до аэропорта и перелет на родину. Однако пока этот документ окончательно не утвержден.

По заявлению греческих властей от 2 июня, туристам, которым будет выборочно сделан тест на коронавирус по прибытии в страну, будет предоставлена 1 бесплатная ночь в отеле до готовности результатов тестирования. Далее, если тест будет положительный, туриста с  COVID-19, в зависимости от состояния, могут отправить на карантин в определенные отели на 7 или 14 дней (пребывание в них оплатит Греция).

«Греция – одна из редких стран мира, где правительство уже утвердило положение о бесплатном карантинном размещении туристов с COVID-19. Наконец внесена ясность в вопрос, что будет с туристом, если по прилету у него будет обнаружен вирус, и это, несомненно, успокоит потенциальных путешественников. Россияне, уверен, по достоинству оценят этот жест греческого правительства, он станет лишним плюсом в пользу Греции как туристического направления после снятия Россией ограничений на поездки граждан за рубеж», - считает Георгий Масманидис, генеральный директор «Музенидис Трэвел Греция».

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По материалам: atorus.ru

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