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"Хотя бы внесем". В Раде начали собирать подписи за отставку Авакова

"Хотя бы внесем". В Раде начали собирать подписи за отставку Авакова
Народные депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщил портал Argumenti.ru со ссылкой на заместителя председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел господина Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей, чтобы по этому документу вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте, хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству", – сказал он.

По украинскому законодательству, для того, чтобы зарегистрировать проект постановления, необходимы как минимум 150 подписей, напомнило издание.


поделился мнением, грозит ли украинскому министру в ближайшей перспективе отставка.
# Политика
По материалам: ria.ru

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