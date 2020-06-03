Идет потепление, но дожди не отступают: синоптики озвучили прогноз до конца рабочей недели

Лидия Мартынова

До конца текущей недели в Украине ожидаются дожди, местами с грозами. С 5 июня синоптики ждут потепления. Пока же ночи будут холодными как для лета. Дневные температуры также будут невысокими: в большинстве областей не более 20 градусов.

3 июня дожди пройдут в большинстве регионов. Осадки будут кратковременными, местами грозы. Днем 14−19°, на юго-востоке до 22 градусов. В Карпатах по-прежнему холодно: 1−6° тепла и днем, и ночью.

4 июня снова задождит, вероятны грозы.

5 июня солнечная погода без осадков возможна лишь в отдельных районах южных областей. На остальной территории грозовые дожди.

Напомним, в Украинском гидрометцентре уверены, что июнь, несмотря на холодный старт, в среднем окажется даже жарче, чем в предыдущие годы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»