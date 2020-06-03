Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"

Вадим Карасев

Как оказалось, у 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста разные подходы к тому, как стоит проводить самоизоляцию. Издание Us Weekly отмечает, что их несовпадающие графики иногда приводят к разногласиям в семье. Говорили, что они даже живут в противоположных концах дома от греха подальше.

Она встает рано и тренируется, а он поздно. Ким смогла провести время с пользой, в то время как Канье эта изоляция далась с большим трудом,

— комментирует источник.Ким работает без перерыва и делает свое дело. Канье труднее, потому что у него нет регламентированного распорядка дня, как у Ким. Несмотря на это, в паре в целом все хорошо, — пояснил он.





Исполнитель хита All Mine попытался облегчить ежедневную нагрузку на плечи жены, чтобы у нее оставалось больше времени на себя. Звезда реалити-шоу жаловалась на то, что самым сложным в самоизоляции оказалось не сойти с ума с четырьмя детьми под одной крышей. Поэтому любящий супруг в начале мая взял детей и уехал с ними на ранчо в Вайоминге, а Ким осталась одна в особняке в Калифорнии.





Ким чувствует, что ей нужно немного больше помощи от мужа. Она пытается быть отличной мамой, сосредоточиться на обучении в юридической школе и своих рабочих обязанностях, и все это трудно сделать без помощи Канье, — объяснил инсайдер.

Несмотря на некоторую напряженность в отношениях во время карантина, супружеская пара, состоящая в браке с 2014 года и воспитывающая четырех детей (шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма), использовала это время в изоляции для решения спорных вопросов.

У них было больше времени, чтобы поговорить о своих чувствах, о детях, жизненных целях и карьере юриста Ким, ее бизнес-идеях. Она пытается сохранить семью сплоченной, особенно ради детей,

— подытожил источник.