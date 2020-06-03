Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"

Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"

Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"

Как оказалось, у 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста разные подходы к тому, как стоит проводить самоизоляцию. Издание Us Weekly отмечает, что их несовпадающие графики иногда приводят к разногласиям в семье. Говорили, что они даже живут в противоположных концах дома от греха подальше.

Она встает рано и тренируется, а он поздно. Ким смогла провести время с пользой, в то время как Канье эта изоляция далась с большим трудом,

— комментирует источник.Ким работает без перерыва и делает свое дело. Канье труднее, потому что у него нет регламентированного распорядка дня, как у Ким. Несмотря на это, в паре в целом все хорошо, — пояснил он.


Исполнитель хита All Mine попытался облегчить ежедневную нагрузку на плечи жены, чтобы у нее оставалось больше времени на себя. Звезда реалити-шоу жаловалась на то, что самым сложным в самоизоляции оказалось не сойти с ума с четырьмя детьми под одной крышей. Поэтому любящий супруг в начале мая взял детей и уехал с ними на ранчо в Вайоминге, а Ким осталась одна в особняке в Калифорнии.


Ким чувствует, что ей нужно немного больше помощи от мужа. Она пытается быть отличной мамой, сосредоточиться на обучении в юридической школе и своих рабочих обязанностях, и все это трудно сделать без помощи Канье, — объяснил инсайдер.

Несмотря на некоторую напряженность в отношениях во время карантина, супружеская пара, состоящая в браке с 2014 года и воспитывающая четырех детей (шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма), использовала это время в изоляции для решения спорных вопросов.

.

У них было больше времени, чтобы поговорить о своих чувствах, о детях, жизненных целях и карьере юриста Ким, ее бизнес-идеях. Она пытается сохранить семью сплоченной, особенно ради детей,

— подытожил источник.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования
ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного
СМИ: «Большая четвёрка» ждёт случая геополитически нокаутировать США
СМИ: «Большая четвёрка» ждёт случая геополитически нокаутировать США
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"
Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них
Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
В российских вузах перенесут летние военные сборы
В российских вузах перенесут летние военные сборы
Цены на нефть поднялись до максимума
Цены на нефть поднялись до максимума
Американская певица оказала медицинскую помощь пострадавшим во время протестов
Американская певица оказала медицинскую помощь пострадавшим во время
СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат
СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

Ким Кардашьян позаимствовала половину гардероба у Канье Уэста
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз
Ким Кардашьян собирается посадить Канье Уэста на строгую диету
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"