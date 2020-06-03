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Исполнительницу хита Murder on the Dancefloor госпитализировали

Исполнительницу хита Murder on the Dancefloor госпитализировалиСофи Эллис-БексторФото: @sophieellisbextor

Британскую певицу Софи Эллис-Бекстор госпитализировали с травмами. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница хита Murder on the Dancefloor опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что ее лицо и руки покрыты ссадинами. Оказалось, что артистка упала с велосипеда во время вечерней поездки около реки Темзы.

«Я выложила снимок в черно-белых цветах, чтоб он не казался слишком страшным. Я в порядке, просто немного синяков и ран. Я хочу поблагодарить бригаду скорой помощи и персонал западной больницы за то, что "склеили" меня», — написала Эллис-Бекстор.

Она также поблагодарила четырех бегунов, которые остановились, увидев, что певица упала, и помогли ей. «Вы были такими спокойными, вдумчивыми и обнадеживающими. Большое спасибо. Я надеюсь, что вы увидите это сообщение, потому что у меня не осталось ваших контактов. Вы прекрасные люди», — отметила звезда.

22 мая сообщалось о госпитализации французского актера Венсана Касселя. 53-летний артист упал со скутера и травмировал лицо.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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