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Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом

Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусомФото: Alessandra Tarantino / AP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает Associated Press.

По словам итальянского лидера, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах — от Ломбардии до Сицилии. Таким образом Конте посчитал верными действия правительства после 4 мая, когда были впервые ослаблены карантинные меры. При этом премьер призвал не забывать, что вирус никуда не исчез, и потому гражданам важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 3 июня сообщалось, что Италия открыла границы для туристов из 26 стран Европы и возобновила передвижение между регионами в рамках снятия ограничительных мер после спада пандемии коронавируса.

Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего за время эпидемии там выявили 234 тысячи случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших составляет 160 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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