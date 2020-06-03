Из Испании в Россию вывозным рейсом отправили 150 человек

Влада Некрасова

На самолете авиакомпании «Аэрофлот» из Испании в Россию возвращаются 150 человек, которые застряли в европейской стране из-за пандемии коронавируса и всех ограничительных мер. Об этом сообщило посольство РФ.

«Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании „Аэрофлот“ вылетел из Мадрида в Москву. На борту 150 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая сообщалось, что за границей остаются более 25 тыс. граждан России, которые вовремя не смогли вернуться на родину.