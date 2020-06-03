Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Сегодня, 01:56 Алексей Вольцев
Участковые комиссии должны будут подвести итоги голосования по поправкам в конституцию не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.
"Что касается подведения итогов голосования, то, соответственно, территориальные комиссии должны это сделать не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля текущего года", - сказала Гришина на заседании ЦИК.
Российской Федерации.
По материалам: ria.ru