Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля

Алексей Вольцев

Участковые комиссии должны будут подвести итоги голосования по поправкам в конституцию не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля.

"Что касается подведения итогов голосования, то, соответственно, территориальные комиссии должны это сделать не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля текущего года", - сказала Гришина на заседании ЦИК.

Российской Федерации.