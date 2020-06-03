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Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля

Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Участковые комиссии должны будут подвести итоги голосования по поправкам в конституцию не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля.

"Что касается подведения итогов голосования, то, соответственно, территориальные комиссии должны это сделать не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля текущего года", - сказала Гришина на заседании ЦИК.


Российской Федерации.
# Политика
По материалам: ria.ru

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