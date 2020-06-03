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Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID

Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Молекулярные биологи из Кильского университета в Германии узнали, почему носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу. Результаты исследования появились в научной библиотеке medRxiv.

Ранее китайские ученые установили, что обладатели второй группы крови на 20% чаще оказывались в больнице с COVID-19. При этом люди с первой группой заражались коронавирусом на 30% реже.

Генетики исследовали геномы 1 980 жителей Испании и Италии, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции. Оказалось, что две мутации влияли на протекание болезни больше всего.
Отмечается, первая мутация находилась в гене SLC6A20, а вторая - в части генома, определяющий группу крови человека. Одна из них повышает шансы на тяжелые формы COVID-19 в 1,77 раза, а вторая - увеличивала риск заражения инфекцией в 1,32 раза.

При этом ген SLC6A20 связан с работой рецепторов ACE2, через которые коронавирус проникает в клетки человека. Вторая мутация повышается свертываемость крови, что опасно для зараженных COVID-19.

Ученые отмечают, что данные мутации чаще всего встречаются именно у людей со второй группой крови.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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