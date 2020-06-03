Эксперт объяснил решение Лукашенко отправить правительство в отставку

Лидия Мартынова

Отставку правительства Белоруссии стоит рассматривать исключительно в контексте приближающихся президентских выборов. Об этом телеканалу «360» заявил политолог Кирилл Аверьянов-Минский.

Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Александр Лукашенко подписал 3 июня указ об отставке кабмина. Как пишет РИА «Новости», в пресс-службе белорусского лидера подтвердили, что он принял соответствующее решение, документ вступит в силу после официального опубликования.

«В Белоруссии выборы, и эту отставку стоит рассматривать исключительно в данном контексте. Нужно что-то предъявить электорату, какое-то движение, какие-то новые надежды, — пояснил Аверьянов-Минский. — Поэтому, собственно, было принято такое решение, которое должно как-то взбодрить белорусское общество перед выборами и внушить ему какие-то надежды».

По словам Аверьянова-Минского, ситуация в Белоруссии после отставки кабмина «никак принципиально не изменится».

Нынешний состав правительства Белоруссии работает с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.