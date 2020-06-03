Эксперт прокомментировал одобрение президентом планов Комаровой на следующий губернаторский срок

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона в сентябре.

В ходе рабочей встречи с губернатором в режиме видеоконференции президент Путин оценил развитие региона как успешное и назвал показатели впечатляющими. "Все это, в целом, дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать только вам успехов",— сказал глава государства.

Ранее президент Владимир Путин поддержал намерение снова идти на выборы президента Татарстана Рустама Минниханова, глав Краснодарского края, Брянской, Смоленской, Костромской, Тамбовской областей Вениамина Кондратьева, Александра Богомаза, Алексея Островского, Сергея Ситникова и Александра Никитина.

По мнению эксперта ЭИСИ Александра Малахова, одобрение планов губернатора ХМАО президентом абсолютно соответствует кадровой политике Кремля.

"Продолжение тех принципов, которые были приняты ранее. Как-то коллеги задали вопрос, стоит ли ожидать жестких реакций по результатам борьбы с пандемией - ждать ли отставок и так далее. Тогда я говорил, что в кадровой политике Кремля нет обязательного правила замены местного возрастного губернатора на "технократа". Замены могут быть, это нормально, но если действующий губернатор справляется со своими задачами, а с учетом пандемии ими были брошены задачи непривычные, если они справляются и показывают эффективность, нет необходимости мести всех метлой", - считает эксперт.

Он также отметил, что не стоит торопиться и делать выводы об эффективности губернаторов только по результатам борьбы с пандемией.

"Во-первых, она еще не закончилась, мы только наблюдаем предпосылки к стабилизации. Что очень важно: наверное, вряд ли стоит оценивать руководителя региона по показателям заболевших, умерших или людей с поставленным диагнозом. Целесообразно сейчас делать акцент и наблюдать показатели экономики: сохранение рабочих мест, сохранение производственных цепочек — вот это очень важно", - считает Александр Малахов.

Эксперт также считает, что эффективность губернаторов в дальнейшем можно оценивать и по результатам выполнения распоряжений президента.



"Еще один важный аспект, по которому следовало бы оценивать, но пока такой методики не составили. Это выполнения распоряжений о предоставлении компенсаций, выплат врачам и так далее. То есть, выполнения поручения по компенсации потерь и урона. Могу предположить, что вот по этим показателям оценивать будут", - отметил Малахов.



Эксперт также высказался по поводу предыдущих одобрений президентом выдвижений губернаторов на следующие сроки, которые он также делал в ходе онлайн-совещаний.



"Я думаю, что такой формат одобрения губернаторов останется. Мы все-таки сейчас семимильными шагами идем в новую реальность. Если раньше традиционный формат был проведения совещаний с трансляцией и без, сейчас технически реализован формат, когда это можно делать онлайн, транслировать намного проще, вырабатывается привычка работать в таком формате, пропадает страх работы в таком формате. Не вижу ничего дурного в том, чтобы это было публичным и достоянием общественности. Еще одна из форм борьбы с фейками. Как раз-таки быстрая и своевременная иллюстрация того, что происходит, дает меньше оснований и возможностей для размытия информационного фона", - подытожил Александр Малахов.