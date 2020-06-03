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Эмилия Кларк снялась в фотосессии для мексиканкого глянца

Эмилия Кларк снялась в фотосессии для мексиканкого глянца

Летние обложки глянцевых журналов уже вовсю подстегивают читателей купить свежие номера. Мексиканская редакция журнала Harper's Bazaar представила в сети свой сдвоенный номер за июнь и июль, на обложке которого появилась 33-летняя Эмилия Кларк на правах музы Dolce & Gabbana.

Британская актриса, три года назад ставшая лицом итальянской марки, создала вместе со стилистами несколько женственных образов, классических и элегантных. Напомним, представлять модный дом она начала после успеха сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).


Эмилия Кларк

Сейчас кинозвезда занята новыми проектами и экспериментирует с жанрами. Так, один из них — фильм ужасов "Инструкция по убийству" (Murder Manual), в котором у Эмилии главная роль. И это первый опыт Кларк в жанре хоррора.

Во время пандемии актриса приостановила репетиции новой театральной постановки и, соблюдая режим самоизоляции, занялась благотворительным сбором средств. Эмилия продала за 300 тысяч долларов на аукционе возможность разделить с ней ужин, чтобы направить вырученные средства на поддержку пациентов с черепно-мозговыми травмами.





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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