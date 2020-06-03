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Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи разрешило начать закупки антивирусного препарата "Ремдесивир", который может помочь при лечении нового коронавируса, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК (KCDC).

Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая 2020 года в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.

Как следует из заявления KCDC, министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов разрешило импорт "Ремдесивира", учитывая его "необходимость и использование в других странах".

# В мире
По материалам: ria.ru

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