Как будет организован отдых в отелях Доминиканы

Алексей Вольцев

Представители популярных отельных цепочек в Доминикане рассказали о новых санитарных нормах в гостиницах. Сохранится ли шведский стол и «все включено», какие отели перейдут полностью на a la carte, как будет организована анимация и др. – в нашем материале.

ДОМИНИКАНА ЖДЕТ ПЕРВЫХ ТУРИСТОВ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Доминикана постепенно выходит из карантина. Первый из четырех этапов плана по поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, стартовал 20 мая, он продлится 14 дней.

Возобновление международного туризма запланировано на заключительном этапе и, по прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией коронавируса, которые недавно озвучил министр туризма Доминиканской Республики Франсиско Хавьер Гарсия, может полноценно стартовать 5 июля.

ОТЕЛИ ДОМИНИКАНЫ ГОТОВЫ К ПРИЕМУ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

«Что касается возвращения к свободе путешествий в Доминикану российских туристов, сроки обозначить пока не представляется возможным. Ведь это вопрос двусторонних соглашений. Одно можно сказать точно: как только это станет возможным, все отели Доминиканы тут же будут готовы открыть свои двери для туристов. Отели уже приняли все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности своих гостей. Более того, отельеры Доминиканы в период вынужденного простоя не теряли времени зря. Во многих средствах размещения была проведена реновация, есть вновь открывшиеся отели. В ближайших перспективах – и новые отельные проекты», – рассказала Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, в рамках совместного вебинара министерства туризма Доминиканской республики и популярных отельных цепочек страны, который прошел 1 июня на площадке АТОР.

О новых стандартах безопасности рассказали представители отельных цепочек Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Blue Diamond Resorts, Palladium Hotel Group, Iberostar Hotels & Resorts и др.

КАКИМ БУДЕТ ОТДЫХ В HARD ROCK HOTEL PUNTA CANA

«Все протоколы уже приняты, мы гарантируем нашим туристам безопасный отдых. Открытие Hard Rock Hotel в Пунта-Кане запланировано на 1 июля», - рассказал Роман Цаллагов, менеджер по продвижению RCD Hotels в России, Украине, странах СНГ и Северной Европы.

при заезде в отель гостям будут измерять температуру. Если она превысит 38°C, гостя проведут в специальную зону отеля, где его будет ожидать врач. Врач обязан присутствовать в отеле круглосуточно;из номеров будет убрана вся печатная продукция, из ресторанов – бумажные меню. Гостям предложат либо одноразовые бумажные меню, либо QR-коды;каждый номер будет тщательно обрабатываться, во всех общественных зонах и некоторых номерах будут стоять машины, обеспечивающие 7-ступенчатую очистку воздуха (убивается до 95% бактерий);шведский стол будет убран. В отеле и до коронавируса лишь один ресторан из 9 предлагал такую систему. Сейчас все рестораны будут работать на a la carte. Любимые туристами зоны барбекю у бассейна и на пляже будут сохранены. В ресторанах - социальное дистанцирование;на пляже лежаки будут находится на расстоянии 2-х метров друг от друга.НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ В OCEAN BY H10 HOTELS

Два отеля сети в Доминикане - Ocean El Faro 5* и Ocean Blue & Sand 5* - закрыты с 14 марта.

«Все заявки, которые были после этой даты, мы переносим с сохранением стоимости, перебронь возможна до мая 2021 года. Также в летнем сезоне мы предлагаем бесплатную отмену бронирования за 24 часа до заезда», – рассказала Елизавета Белякова, представитель сетей Ocean by H10, Blue Diamond, Casa de Campo.

согласно новому протоколу безопасности, в ресторанах отелей изменится концепция подачи блюд, для того, чтобы минимизировать контакты;все номера будут тщательно обрабатываться по программе «уборка 360 градусов»;в номерах будут убраны вазы, ненужные предметы интерьера.везде будет соблюдаться социальная дистанция.НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТДЫХА В ОТЕЛЯХ BLUE DIAMOND HOTELS & RESORTS

В отелях этой сети также действует гибкая система бронирования, отменить заявку можно за 48 часов до заезда. В отелях проработана концепция безопасности.

в отелях откажутся от бумажных носителей, можно будет пользоваться планшетами;раньше посещение ресторанов a la carte не требовало дополнительной резервации, теперь она будет необходима, чтобы соблюдать социальную дистанцию (2 метра).НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЛЯХ PALLADIUM HOTELSонлайн-регистрация;рестораны придется бронировать заранее;не будет системы шведский стол. Теперь для всех гостей a la carte;номера и все помещения будут очищаться озоном и паром;социальное дистанцирование.НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В MEJESTIC RESORTSконтроль температуры тела гостей при заезде;медицинский кабинет в режиме 24/7;готовый номер с интервалом 24 часа после предыдущего гостя;ежедневная уборка с антибактериальными растворами;ежедневная замена постельного белья;кондиционер с улучшенным фильтром;вместо шведского стола: обслуживание официантом столиков;a la carte рестораны: входы по QR кодурасстояние между лежаками – 2 метра;ограничение числа посетителей в SPA.отдельная команда сотрудников, отвечающая за дезинфекцию.НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В IBEROSTAR HOTELS & RESORTSэлектронный чек-ин и чек-аут;шведский стол: индивидуализация порций. Бронировать рестораны можно будет по приложению;анимационные программы будут, но в основном на свежем воздухе. Семейные мероприятия обговариваются заранее и не более 6 человек;маски в отеле не обязательны;постоянная дезинфекция в отеле.