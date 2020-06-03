Как Финляндия готовится к рестарту туризма

Лидия Мартынова

Финляндия готовится к открытию туристического сезона после пандемии уже сейчас. О подробностях «рестарта» финского туризма – на вебинаре «Академии АТОР» 4 июня (четверг), а также в нашем материале.

ЧТО ОТКРЫВАЕТСЯ В ФИНЛЯНДИИ ЛЕТОМ

Многие SPA-центры и аквапарки Финляндии уже открыли свои двери 1 июня (например, бОльшая часть из SPA-центров цепочки отелей Holiday Club, а SPA-центры цепочки отелей Sokos планируют открыть в течение лета.

Согласно данным Национального Института Здоровья Финляндии THL, доказательств, подтверждающих распространение коронавируса через воду в бассейне нет. В качестве дезинфицирующего вещества в воде бассейна всегда используются соединения хлора, вследствие чего вирусы быстро уничтожаются после попадания в воду бассейна. Поэтом посещение бассейнов, SPA и аквапарков – безопасно для туристов.

Перед тем, как принять финальное решение об открытии, отели ждут уточнения от Государственного Совета Финляндии о работе ресторанов. Многие из них не прекращали работу – так, из 59 отелей Sokos были уже открыты 39, а из 26 отелей Skandic - 14. Отельный завтрак везде предлагается гостям в индивидуальной упаковке вместо традиционного завтрака по принципу «шведский стол». Предполагается, что все сетевые отели возобновят работу в течение июня.

Национальные парки Финляндии были и остаются открытыми всё время, то есть их можно посетить летом. Ранее закрытые «autiotuvat» - незапертые домики (деревянные сторожки), где может остановиться любой путешественник в Лапландии, а также чумы для привала и отдыха уже открыты с 1 июня. Количество спальных мест в домиках уменьшено на 50%, что сможет обеспечить лучшее дистанционирование от других туристов.

Кемпинги в Финляндии не подлежали обязательному закрытию в связи с коронавирусными ограничениями, но часть кемпингов закрыла свои двери добровольно. Летний кемпинг-сезон начнётся в июне, когда будут открыты все летние территории кемпингов. Также сейчас в Финляндии можно свободно арендовать коттедж.

ПОДРОБНЕЕ – НА ВЕБИНАРЕ «АКАДЕМИИ АТОР» 4 ИЮНЯ

Однако пока это все действует лишь для внутренних туристов. Гораздо больше о текущей ситуации со сроками и особенностями открытия различных объектов финской туристической инфраструктуры, прогнозах по открытию границ можно будет узнать уже завтра – на вебинаре Visit Finland на площадке «Академии АТОР».

Вебинар Visit Finland для российских турагентов пройдет в четверг, 4 июня. С вступительным словом выступит представитель Visit Finland с актуальной информацией о текущей ситуации в Финляндии, сроках и перспективах рестарта международного туризма.

Представители финского туризма подробно расскажут о нестандартных маршрутах по Финляндии: об Архипелаге Турку и 40 000 причин для путешествия в самый красивый уголок Северной Европы, об островах Кимито и Котка-Хамина – еще неизведанных россиянами островах финского архипелага в Юго-Восточной части страны.

АРЕНДОВАТЬ ФИННА ОНЛАЙН? ЛЕГКО!

Ну а пока ваши туристы ждут полноценного открытия Финляндии, они могут посмотреть интереснейший видеопроект «Финн в аренду».

Это интерактивный образовательный эксперимент Visit Finland в формате серии еженедельных видеосеансов с «Гидами по счастью» – простыми финскими жителями, каждый из которых поделится своим знанием. Пользователи по всему миру смогут узнать больше о финской гастрономии, активном отдыхе и национальных способах расслабления. Также зрители получат возможность попасть на индивидуальную онлайн-консультацию к одному из гидов.

Проект включает в себя пять видеосеансов, в каждом из которых будет рассмотрена определенная часть финского образа жизни: «Ешь как финн», «Отдыхай как финн», «Прокачайся как финн», «Проведи время как финн» и «Будь счастлив как финн». Эти сеансы проведут гиды по финскому счастью – обыкновенные финны, сфера деятельности которых связана с заявленными темами. Зрителям, в свою очередь, предложат оригинально подготовиться к этим онлайн-встречам.

Видеосеансы «Финн в аренду» будут каждую неделю публиковаться на русскоязычном сайте www.rentafinn.com/ru/.