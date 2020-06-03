Какого числа летнее солнцестояние в 2020 году

Вадим Карасев

Июньское солнцестояние — один из важнейших и самых мощных по своей энергетике дней летнего периода. Именно поэтому необходимо знать заранее, когда точно произойдет данное событие.

Энергетика человека во многом зависит от Солнца. В день солнцестояния наше светило поможет всем нам насытиться его созидательной силой. В этот день можно пользоваться простыми бытовыми секретами о том, как восстановить биополе.

Чем выделяется этот день среди остальных

Первое, что стоит отметить — это наибольшая длина дня. В день летнего солнцестояния Солнце находится максимально высоко над горизонтом, поэтому день самый длинный, а ночь — самая короткая.

Также в этот день Солнце обладает наибольшей силой. Речь идет не о физических законах, а об астрологии. В этот день наше светило оказывает мощнейшее влияние на все живое. Оно дает нам больше удачи, сил, энергии. Силу Солнца можно использовать в ритуалах и обрядах.

В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше времени проводить с близкими. Это очень эмоциональный день, ведь Солнце является главным покровителем чувств, страсти и желаний. Астрологи советуют остерегаться обид, ссор и конфликтов. Полезно будет знакомиться с новыми людьми и заниматься любимым делом.

Энергию этого дня желательно использовать для личностного роста и достижения успеха, но не нужно забывать о помощи окружающим. Это время, когда не стоит сдерживать доброту своего сердца. Нужно поделиться ею с окружающими.

Когда будет солнцестояние летом 2020 года

Практически во всех мировых культурах солнцестояние было и остается крайне важным днем. В этот раз оно намечено на 21 июня. Это значит, что именно в это число день будет самым длинным. Усилит и без того огромную мощь Солнца тот факт, что это будет воскресенье. Последний день недели всегда проходит под покровительством нашего светила.

Особым мгновением 21 июня можно считать 13 часов и 7 минут по московскому времени. Именно тогда и случится переход от астрономической весны к астрономическому лету. С точки зрения астрономии солнцестояние — это не продолжительное явление, а лишь мгновение, за которое Земля преодолевает вокруг Солнца ровно половину пути с момента зимнего солнцестояния.