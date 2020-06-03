Какой укрывной материал выбрать для клубники?

Анастасия Иванова

У каждого, уважающего себя дачника, на участке есть клубника. А каждый дачник, который только начинает свое огородничество, мечтает, чтобы у него было много вкусных и полезных ягод.

Выбрать сорт и посадить — это много. Но для того, чтобы клубника хорошо себя чувствовала, ее нужно замульчировать. Кто-то применяет в качестве мульчи траву, опилки. Но намного лучше и менее хлопотно укрывать клубнику специальным укрывным материалом.

Таких материалов несколько. Поговорим о разных.

Чаще всего дачники-огородники пользуются обычной черной пленкой. Преимущества такого м материала в том, что он недорого стоит. Он не дает прорастать сорнякам, но и не пропускает достаточное количество воздуха. К тому же, такое укрытие больше других подвержено деформации.

Рубероид. Этот материал стоит чуть дороже, он не токсичен. Обладает повышенной прочностью, правда, работать с ним не очень удобно.

Агроволокно. А вот это самый подходящий для клубники материал. Причем, если черные виды используются для мульчирования почвы, то белыми можно защищать растения от ночных возвратных заморозков.

Агроволокно выпускается нескольких видов. Оно не пропускает сорняки, но при этом обладает хорошей аэрацией, что позволяет корням клубники вволю дышать. Под таким укрытием корни клубники увеличивают свой объем, что положительно влияет на урожайность.





Расстилать укрывной материал нужно «внахлест». Места соединения обязательно крепить к грунту металлическими шпильками.

Все плюсы такого укрытия.

Не так быстро испаряется влага, значит, нет потребности в частых поливах.Ягоды не лежат на земле, а значит, остаются чистыми и не гниют.Создаются идеальные условия, которые способствуют жизни червей. Которые, в свою очередь, прекрасно рыхлят почву.Укрытие не позволяет вредителям селиться в почве и в самом растении.Земля не перегревается, но и не переохлаждается. Материал не позволяет резким скачкам температуры быстро менять температуру.Ну, и конечно, повышается эстетический вид всей грядки с клубникой.

Минус только один. Любой укрывной материал стоит денег. Если вы купили самую дешевую черную пленку, это не значит, что вы сэкономили много денег. Это, значит, что вам очень скоро придется покупать еще. Поучается, что выгоднее приобрести хороший, качественный материал, который прослужит вам не один год.