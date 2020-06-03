Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия

Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастияКара ДелевиньФото: Anthony Harvey / Getty Images

Британская модель и актриса Кара Делевинь раскрыла журналу Variety свои сексуальные пристрастия. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

«Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — объяснила 27-летняя Делевинь. Артистка добавила, что в разные дни ощущает себя более мужественной или более женственной.

7 мая стало известно, что Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон. Слухи о романе между Делевинь и Бэнсон появились в августе 2018 года. Ранее пресса описывала Кару Делевинь как бисексуалку.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили
Блогер припомнил националистические речи Навального
Блогер припомнил националистические речи Навального
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Еще по теме

Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
Кара Делевинь забыла надеть лифчик на премьеру фильма (фото)
Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности