Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности

Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности

Личная жизнь 27-летней Кары Делевинь снова оказалась в центре внимания СМИ, хотя в этой сфере у британской модели сейчас затишье. В интервью изданию Variety, на обложке которого Кара появилась, она рассказала, что считает себя пансексуалом.Дело в том, что я очень сильно меняюсь. Все время ощущаю себя по-разному. Иногда чувствую себя более женственной, а порой — больше мужчиной. Думаю, что всегда буду пансексуалом. Я влюбляюсь в человека, как бы он ни определял себя, будь то "они", "он" или "она",— сказала Делевинь в интервью, объявив об отсутствии половых предпочтений.


Кара Делевинь


Месяц назад пресса сообщила о ее расставании с 30-летней актрисой Эшли Бенсон после двухлетнего романа. Эшли стали замечать в компании рэпера G-Eazy (настоящее имя Джеральд Эрл Гиллум), из-за которого, по слухам, она и рассталась с Делевинь.

До романа с Бенсон модель появлялась на светских вечеринках с певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent, отношения с которой у нее продлились тоже два года. Звезде приписывали также романы с Пэрис Джексон, Мишель Родригес, Джейком Баггом, Гарри Стайлсом и Ритой Орой.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Оценена эффективность доступных кредитов во время коронавируса
Оценена эффективность доступных кредитов во время коронавируса
Продюсера сериала "Закон и порядок" выгнали за угрозы мародерам
Продюсера сериала "Закон и порядок" выгнали за угрозы мародерам
Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито
От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в
Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности
Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале
Древняя пыльца рассказала об изменениях климата на центральном Урале

Топ на сегодня

81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Еще по теме

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
СМИ: Кара Делевинь и St. Vincent расстались
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после почти двух лет романа