Кара Делевинь заявила в интервью о своей пансексуальности

Вадим Карасев

Личная жизнь 27-летней Кары Делевинь снова оказалась в центре внимания СМИ, хотя в этой сфере у британской модели сейчас затишье. В интервью изданию Variety, на обложке которого Кара появилась, она рассказала, что считает себя пансексуалом.Дело в том, что я очень сильно меняюсь. Все время ощущаю себя по-разному. Иногда чувствую себя более женственной, а порой — больше мужчиной. Думаю, что всегда буду пансексуалом. Я влюбляюсь в человека, как бы он ни определял себя, будь то "они", "он" или "она",— сказала Делевинь в интервью, объявив об отсутствии половых предпочтений.





Кара Делевинь





Месяц назад пресса сообщила о ее расставании с 30-летней актрисой Эшли Бенсон после двухлетнего романа. Эшли стали замечать в компании рэпера G-Eazy (настоящее имя Джеральд Эрл Гиллум), из-за которого, по слухам, она и рассталась с Делевинь.

До романа с Бенсон модель появлялась на светских вечеринках с певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent, отношения с которой у нее продлились тоже два года. Звезде приписывали также романы с Пэрис Джексон, Мишель Родригес, Джейком Баггом, Гарри Стайлсом и Ритой Орой.











