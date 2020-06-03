Картина Айвазовского продана на Sotheby

Анастасия Иванова

Работа русского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продана на аукционе Sotheby's за 2,295 миллиона фунтов стерлингов (2,89 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома.

Работа Айвазовского, написанная в 1878 году, оценивалась в 800 тысяч – 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако картина была продана примерно в два раза дороже.

На "русских" торгах Sotheby’s также были представлены работы Константина Маковского, Алексея Саврасова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Александра Герасимова и других русских художников.

Всего торги произведениями русского искусства Sotheby's принесли 5,6 миллиона фунтов стерлингов (7 миллионов долларов).

"Русские" торги Sotheby's проходили онлайн с 26 мая до 2 июня. Ранее сообщалось, что аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство, Фаберже и иконы" будет открыт для участников с 9 по 17 июня.

С начала 2020 года Sotheby's провел более 50 онлайн-торгов, выручив более 100 миллионов долларов.