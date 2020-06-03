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Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40 тысяч к 2024 году

Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40 тысяч к 2024 году

В 2020 году Министерство просвещения России и Госавтоинспекция МВД России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) – одна из ее важнейших составляющих.

Планируется, что к 2024 году число участников ЮИД достигнет полумиллиона человек в составе 40 тысяч отрядов благодаря в том числе росту популярности движения среди старшеклассников. Сегодня в составе более 30 тысяч отрядов ЮИД насчитывается порядка 400 тысяч школьников из всех регионов страны.

Участие в движении помогает ребятам не только углубленно познакомиться с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, но и приобрести новые навыки и выбрать будущую профессию.

«Педагоги образовательных организаций во всех регионах, крупных и малых городах нашей страны проводят огромную работу по формированию отрядов ЮИД и вовлечению в них детей разных возрастов. У нас уже есть успешный опыт, и сейчас важно акцентировать внимание на формировании единой системы работы ЮИД и внедрении разработанных методических рекомендаций и планов мероприятий в систему общего и дополнительного образования», – прокомментировала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская.

В этом году в десяти регионах России для детей младшего возраста проведут образовательно-развлекательные акции по основам безопасного поведения на дорогах, а подростки попробуют себя в профессиональных сферах, связанных с дорожно-транспортной тематикой. Ребята смогут проявить себя как блогеры, журналисты, организаторы массовых мероприятий, познакомятся с известными людьми разных профессий.

Также появятся методические рекомендации для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, педагоги смогут принять участие в практических семинарах, посвященных нюансам обучения правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. Представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты, учителя расскажут о лучших практиках в рамках серии коуч-мероприятий в онлайн-формате.

В ноябре 2020 года в Москве состоится Всероссийский форум ЮИД с участием представителей власти, детей, учителей, на котором подведут предварительные итоги реализации проекта за первые два года, а также представят планы по совершенствованию работы. Отряды ЮИД обменяются опытом в рамках специального телемоста. А в конце года появится мобильное приложение по безопасности дорожного движения, которое объединит юидовцев со всей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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