Крашенинников: голосование по Конституции на дому поможет повысить явку

Влада Некрасова

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью свердловскому телеканалу «Областное телевидение» в среду выразил мнение, что возможность проголосовать на дому может повысить явку на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию.

Ранее президент Владимир Путин утвердил день голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Однако оно начнётся за неделю до объявленной даты — не только на стационарных участках, но и при помощи электронного голосования, технологии «мобильный избиратель» и на дому.

«За счет того, что можно будет дома проголосовать, наверно, все-таки, мы сможем добиться хорошей явки и хорошего голосования», — сказал Крашенинников, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом «сильно не повлияет».

По его мнению, многое зависит от проведения информационной работы. «У нас и социальный блок есть в поправках, и блок, связанный с прозрачностью власти, у нас есть блок, связанный с территориальной целостностью, — все это надо объяснять. Если все это донести, то явка будет больше», — уверен депутат.