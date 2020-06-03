Кубань примет участие во Всероссийском марафоне доноров

Вадим Карасев

Краснодарский край присоединится к участию во Всероссийском марафоне доноров. Данное мероприятие приурочено к двум датам: Дню России и Всемирному дню донора крови. Оно состоится с 8 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На краевой «Станции переливания крови» и в ее отделениях ежедневно будут проходить чествования доноров, вручение им памятных сувениров. Также проведут мини-викторины на знание истории России и донорства, по окончанию которых вручат победителям призы.

По сообщению Министерства здравоохранения Краснодарского края, мобильный комплекс заготовки крови совершит три выезда: 9 июня – в поселок Ильский Северского района, 10 июня – в Горячий Ключ и 17 июня – в Апшеронск.

Желание поучаствовать в марафоне уже изъявили многие организации, среди которых присутствуют Краснодарская общественная федерация бокса, молодежная организация «Молодежка ОНФ» и волонтеры межрегиональной общественной организации онкологических пациентов «Здравствуй».

Помимо этого, с 15 по 17 июня пройдет донорская акция #МыВместе совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и ФМБА России.

В Краснодарском крае во время введенного карантина продолжает работать служба крови в обычном режиме со строжайшим соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

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