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Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки

Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки
. Квентин Тарантино выразил крайнее недовольство уровнем современной кинокритики, сообщает Le Figaro со ссылкой на интервью режиссера французскому журналу Premiere.

Нынешним обозревателям, по его мнению, не хватает теоретических знаний, они плохо пишут и недостаточно глубоко анализируют.

"Я больше не режиссер, я писатель", — поделился он.


После десятого и последнего фильма мэтр намерен забросить камеру и взяться за ручку.


"Я не думаю о своей будущей карьере кинорежиссера, в значительно большей степени я вижу себя писателем. Хочу писать пьесы, романы, книги о кино. Уйдя из кинематографа, я смогу более свободно рассуждать о работах других", — пояснил автор "Криминального чтива".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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