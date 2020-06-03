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Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"

Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"
. Российская эстрадная певица Лолита Милявская представила в Сети новую песню "Кислород" и показала в инстаграме тизер клипа на нее. Видео шокировало многих пользователей. "Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках", – написала Лолита.

Большинству душевная композиция о любви понравилась, в том числе композитору Игорю Крутому и певице Светлане Лободе (они оставили восхищенные смайлики). Но вот ролик, в котором исполнительница появляется в виде лысого робота, разобранного на части, шокировал зрителей.


"Песня великолепная, как всегда. Вы – талантище. Но клип смотреть немного жутковато", – прокомментировала @bukreeva152.

"Образ очень пугающий", – считает @ale98853144.

"Да, жуткая картинка, еле досмотрела до конца, так как песня нравится", – присоединилась к обсуждению @tasamaya_yulia.

"Я испугалась, когда внезапно это увидела", – заявила @mariya_sivokon.


"Мурашки от клипа", – написала @oxsanabel.

В ответ одному из подписчиков Лолита сообщила, что полная версия клипа выйдет через десять дней.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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