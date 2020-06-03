Лунный день сегодня 3 июня 2020 года

Вадим Карасев

Каждый день может стать удачным, если заранее узнать о том, что предстоит. Советы астрологов помогут пережить даже неблагоприятное время в прекрасном настроении и привлечь в жизнь удачу.

В среду астрологи рекомендуют быть осторожными и отказаться от авантюр, чтобы не попасть в неловкое положение. В этот день неприятности могут поджидать везде, а значит, нужно внимательно следить за развитием событий и не забывать о том, что даже простые шепотки на удачу могут стать спасением для затеянного дела.

Фаза Луны: 12 лунные сутки пройдут в созвездии Скорпиона, Луна продолжает свой рост. В эти сутки вырастает вероятность конфликтов и неприятных ситуаций, связанных с разногласиями. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют больше времени уделять добрым поступкам и с позитивом относиться к временным трудностям.

Магнитные бури 3 июня: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, солнечные ветра не будут беспокоить метеочувствительных людей.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

благотворительность;подарки;следование планам;хорошее настроение;наведение порядка;одиночная работа.выяснение отношений;незапланированные траты;потакание дурным привычкам;прокрастинация.

В среду домашние дела могут стать отдушиной для тех, кто не готов к активному общению и нуждается в уединении. Разбор шкафов, протирание пыли или иные несложные хлопоты дадут возможность обдумать важные темы и найти ответы на волнующие вопросы. Физический труд также будет прекрасным способом перенаправить энергию в мирное русло и освободиться от раздражения. Важно заниматься тем, что не вызывает отторжения, чтобы исключить перепады настроения и вспышки гнева.

Что надеть сегодня

Привлечь удачу и хорошее настроение можно благодаря грамотному подбору гардероба. В среду стоит доверить выбор одежды интуиции и надеть то, что радует и придает сил. Астрологи рекомендуют обратить внимание на спокойные цвета, которые помогут сохранить спокойствие в неприятных ситуациях и исключить конфликты, мешающие работе. В качестве украшений в этот день стоит выбирать те, что способны защитить от дурного влияния: серебро, дерево, топазы, аквамарины.

Финансы и работа в 12 лунный день

Рост Луны в Скорпионе — отличное время для творческих людей и одиночной работы. В спокойной обстановке поймать вдохновение становится проще, а значит, есть возможность преуспеть в работе и создать новые шедевры. Астрологи не рекомендуют проводить много времени в окружении большого количества людей, чтобы снизить вероятность конфликтных ситуаций.

Денежные вопросы решать стоит также в спокойной обстановке, доверяя своему чутью и не соглашаясь на авантюрные проекты с незнакомыми людьми или теми, кто не вызывает доверия. 12 лунные сутки подходят и для новаторских идей, воплощение которых принесет быструю прибыль, если грамотно подойти к организации процесса.

Любовь и отношения 3 июня

Среда — не самый удачный день для общения с людьми, которые вызывают раздражение. Астрологи рекомендуют отказаться от любых встреч, если есть такая возможность, чтобы не портить себе настроение и не провоцировать конфликты. В семейных отношениях эти сутки будут непростыми из-за перепадов настроения, поэтому так важно поддерживать гармонию в семье и сглаживать острые углы подарками, комплиментами или уединением.

Поиск любви также может не увенчаться успехом, а значит, торопиться с поиском второй половинки нет смысла. В эти сутки можно начать подготовку, смастерить талисман, привлекающий любовь, и заговорить его, чтобы быть во всеоружии и спустя некоторое время найти идеального спутника жизни.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Здоровью в 12 лунные сутки ничто не угрожает, однако следить за состоянием организма важно. Отрицательные эмоции разрушают в том числе и энергетику, а значит, с ними нужно бороться. В начале лета каждый сможет поднять себе настроение и иммунитет травяными настоями, а также включить в рацион сочные фрукты и овощи. Такие витаминные добавки принесут лишь пользу.

Занятия спортом уместны, однако перетруждать себя в начале роста Луны не стоит. Умеренные физические нагрузки помогут справиться со стрессом и дурным настроением. Упражнения можно выполнять в домашних условиях, чтобы поддержать организм в тонусе.