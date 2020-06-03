Маховик времени: как Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Вера Брежнева и голливудские актеры искали хлеба и зрелищ

Вадим Карасев

"Хлеба и зрелищ!" — эта формула нескучной жизни известна с древних времен. И светская Москва полагалась на мудрость веков. В очередном выпуске "Маховика времени" погружаемся в ресторанные презентации, выставки и кинопремьеры весны 2009 года.

Впрочем, даже культурная страничка не обходится без заметок о моде. Гости выставок музея "Гараж" могли оценивать не только современное искусство, но и битву платьев между Дашей Жуковой и Полиной Киценко.

Охотно тогда заезжали в столицу и голливудские звезды, представляя новые блокбастеры. Минутка грустной ностальгии — Антон Ельчин и Пол Уокер еще живые и счастливо улыбаются московским репортерам. Не отставали и отечественные кинематографисты. Одной из громких премьер того сезона стала картина "Любовь в большом городе" с участием Веры Брежневой, Алики Смеховой, Сабины Ахмедовой и других. Листаем фотоподборку и вспоминаем былое!

Ресторанная премия "Лавровый лист" — 29 марта 2009 года





Презентация десерта ELLE в кафе "Пушкинъ" — 10 апреля 2009 года









Ирина Гафина

Выставки в музее современного искусства "Гараж"

















Премьера фильма "Любовь в большом городе"





Голливудские звезды на премьерах фильмов "Звездный путь" и "Форсаж"



