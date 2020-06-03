Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: "Не знаю, поженятся ли они"

Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: "Не знаю, поженятся ли они"

Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: "Не знаю, поженятся ли они"

На днях 72-летняя мама миллиардера и изобретателя Илона Маска, Мэй, побеседовала с изданием Women's Wear Daily. В этом разговоре модель не только рассказала об эмоциях сына после исторического запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX (она принадлежит Маску), но и сообщила, как поживает ее новорожденный внук по имени X Æ A-12.

Сын Илона совершенно очаровательный. Он был с нами на запуске космического корабля,

— поделилась новоиспеченная бабушка.


Илон Маск с новорожденным сыном

Пару слов в интервью Мэй Маск посвятила и избраннице сына, 32-летней певице Граймс. Мэй призналась, что восхищается возлюбленной Илона, а также прокомментировала слухи об их свадьбе:

У Граймс невероятно модный и творческий подход ко всему. Я искренне восхищаюсь творческими людьми, потому что я сама ученый. Но я не знаю, поженятся ли Граймс и Илон, я их об этом не спрашивала.


Илон Маск с братом Кимбалом, сестрой Тоской и матерью Мэй

В беседе с журналистами Мэй Маск призналась, что ее сын Илон был вне себя от счастья после запуска космического корабля Crew Dragon, к которому готовился больше 18 лет. Модель также рассказала о сложных погодных условиях, из-за которых запуск корабля в итоге был отложен на несколько дней:

Мы прилетели на запуск в среду. Все предвкушали это событие, но из-за молнии запуск пришлось отложить до субботы. В этот день все прошло идеально гладко, а погода была отличной. Сейчас астронавты находятся на Международной космической станции. Илон был невероятно взволнован и даже прыгал от радости.


Мэй и Илон Маск

И если Мэй Маск в восторге от Граймс, то мама певицы, Сэнди Гароссино, не очень довольна избранником своей дочери. Например, недавно она раскритиковала Илона в твиттере за его странную цитату и легкомысленное поведение.

Напомним, что Илон Маск и Граймс встречаются около двух лет. В начале мая певица и генеральный директор Tesla стали родителями. Новорожденного сына Илон и Граймс назвали необычным именем X Æ A-12, которое произносится как Икс Эш Эй Твелв, и заложили в него особый смысл.


Илон Маск и Граймс
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания
В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного
В России и на Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется — ВОЗ
В России и на Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется — ВОЗ
Мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского в США
Мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского в США
Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: "Не знаю, поженятся ли они"
Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс:
О закрытии магазинов в России предупредили две трети торговых сетей
О закрытии магазинов в России предупредили две трети торговых сетей
РНК опухолевых клеток позволит подобрать индивидуальную терапию
РНК опухолевых клеток позволит подобрать индивидуальную терапию
В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя «ПостЭпидемия»
В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя
Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек
Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек
В Москве для школьников стартовала первая смена «Киберлета-2020»
В Москве для школьников стартовала первая смена «Киберлета-2020»
Названы самые распространенные виды рака в России
Названы самые распространенные виды рака в России
40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему
40 слов-паролей, которые помогут изменить жизнь к лучшему
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет Covid-19
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети
Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та прокомментировала)
Граймс подтвердила, что беременна от Илона Маска
Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка