Мантуров заявил о выходе на загрузку верфей

Влада Некрасова

Россия вышла на загрузку верфей даже в части строительства круизных лайнеров, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"В части судостроения могу сказать следующее – мы сегодня вышли уже на загрузку верфей, даже по круизным пассажирским судам, чего раньше не было никогда. Если помните, в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВа) по распределению, это приходилось на ГДР, на Польшу, а сегодня мы сами производим круизные суда большой вместимости – 300 человек. В этом году будет сдаваться первый такой лайнер класса "река-море", "Мустай Карим", - сообщил Мантуров.