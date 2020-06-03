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Мантуров заявил о выходе на загрузку верфей

Мантуров заявил о выходе на загрузку верфей
Россия вышла на загрузку верфей даже в части строительства круизных лайнеров, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"В части судостроения могу сказать следующее – мы сегодня вышли уже на загрузку верфей, даже по круизным пассажирским судам, чего раньше не было никогда. Если помните, в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВа) по распределению, это приходилось на ГДР, на Польшу, а сегодня мы сами производим круизные суда большой вместимости – 300 человек. В этом году будет сдаваться первый такой лайнер класса "река-море", "Мустай Карим", - сообщил Мантуров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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