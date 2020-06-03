«Мечты сбываются»: Как правильно обустроить дачный участок?

Анастасия Иванова

Дача — это не только место для посадки овощей и фруктов, но и место куда вы можете приехать и хорошо провести время. Думаю, все хотели бы сделать свою дачу уютной, красивой, с отдельной зоной отдыха и отдельной зоной для посева. Посидеть в беседке попить горячего чаю или пожарить шашлыки с друзьями. Проблема в том, что вы не знаете, как все обустроить чтобы это гармонично смотрелось на вашем участке. Поговорим о том, как создать тот самый уют, который крутиться у вас в голове, но вы не можете собрать все в кучу.

По карману

Самый бюджетный вариант — это переносная мебель, она легкая и недорого стоит. Главное, что при начавшемся дождике вы сможете сложить эту мебель и занести ее в помещения, а также ее удобно хранить в зимний период.





Для удобства мебель должна стоять устойчиво и желательно чтобы мебель стояла на ровной и твердой поверхности. Если у вас грунтовая площадка, то выбирая мебель обращайте внимание на ножки, она должны хорошо воткнуться в землю.

Любая неустойчивая и неудобная мебель может испортить вам не только настроение, но и все застолье. Только представьте если стол будет постоянно шататься и ронять посуду. Конечно это не значит, что не нужно обращать внимания на красоту — это тоже важно для настроения.

Дерево и металл

Большинство дачников выбирают пластиковую мебель, которую даже не нужно убирать в конце сезона. Вот только пластик совершенно не приносит никакой радости и уж точно не отличается особым комфортом. А вот если поставить деревянный стол и стулья, купить металлические садовые качели, то вид будет совсем иным.

Вы думали о том, чтобы построить беседку? Это же очень удобно и стильно. Еще можно построить кирпичный мангал, от которого будет идти длинная беседка. В ней можно собрать много гостей и отлично посидеть даже если идет дождь.

Детская зона

Когда вы много времени проводите на даче и у вас есть дети, то вам просто необходимо обустроить им детскую зону где они смогут проводить много времени. Обязательно должна быть песочница с крышей это для того чтобы им не напекало голову. Недалеко от песочницы можно поставить бассейн, а если позволяет место, то бассейн можно поставить большой для всей семьи.

Вариантов очень много и все зависит от вашего желания и вашей фантазии. Представьте, чего вы хотите и старайтесь реализовать ваши мечты о комфортной даче где вы будете не только заниматься грядками, но и хорошо проводить время всей семьей.