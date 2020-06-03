Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Мечты сбываются»: Как правильно обустроить дачный участок?

«Мечты сбываются»: Как правильно обустроить дачный участок?

Дача — это не только место для посадки овощей и фруктов, но и место куда вы можете приехать и хорошо провести время. Думаю, все хотели бы сделать свою дачу уютной, красивой, с отдельной зоной отдыха и отдельной зоной для посева. Посидеть в беседке попить горячего чаю или пожарить шашлыки с друзьями. Проблема в том, что вы не знаете, как все обустроить чтобы это гармонично смотрелось на вашем участке. Поговорим о том, как создать тот самый уют, который крутиться у вас в голове, но вы не можете собрать все в кучу.

По карману

Самый бюджетный вариант — это переносная мебель, она легкая и недорого стоит. Главное, что при начавшемся дождике вы сможете сложить эту мебель и занести ее в помещения, а также ее удобно хранить в зимний период.


Для удобства мебель должна стоять устойчиво и желательно чтобы мебель стояла на ровной и твердой поверхности. Если у вас грунтовая площадка, то выбирая мебель обращайте внимание на ножки, она должны хорошо воткнуться в землю.

Любая неустойчивая и неудобная мебель может испортить вам не только настроение, но и все застолье. Только представьте если стол будет постоянно шататься и ронять посуду. Конечно это не значит, что не нужно обращать внимания на красоту — это тоже важно для настроения.

Дерево и металл

Большинство дачников выбирают пластиковую мебель, которую даже не нужно убирать в конце сезона. Вот только пластик совершенно не приносит никакой радости и уж точно не отличается особым комфортом. А вот если поставить деревянный стол и стулья, купить металлические садовые качели, то вид будет совсем иным.

Вы думали о том, чтобы построить беседку? Это же очень удобно и стильно. Еще можно построить кирпичный мангал, от которого будет идти длинная беседка. В ней можно собрать много гостей и отлично посидеть даже если идет дождь.

Детская зона

Когда вы много времени проводите на даче и у вас есть дети, то вам просто необходимо обустроить им детскую зону где они смогут проводить много времени. Обязательно должна быть песочница с крышей это для того чтобы им не напекало голову. Недалеко от песочницы можно поставить бассейн, а если позволяет место, то бассейн можно поставить большой для всей семьи.

Вариантов очень много и все зависит от вашего желания и вашей фантазии. Представьте, чего вы хотите и старайтесь реализовать ваши мечты о комфортной даче где вы будете не только заниматься грядками, но и хорошо проводить время всей семьей.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из РФ
"Ущемление интересов". В США начали расследование импорта ванадия из
Картина Айвазовского продана на Sotheby
Картина Айвазовского продана на Sotheby
При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек
При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек
Мантуров заявил о выходе на загрузку верфей
Мантуров заявил о выходе на загрузку верфей
Завод "Роскосмоса" начал выпускать лифты с голосом Гагарина
Завод "Роскосмоса" начал выпускать лифты с голосом Гагарина
5 простых принципов, которые помогут вам повысить благосостояние
5 простых принципов, которые помогут вам повысить благосостояние
Covid-19 в России: за сутки выздоровели 8972 человека, заразились — 8536
Covid-19 в России: за сутки выздоровели 8972 человека, заразились —
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати, намекнув на тайную свадьбу с ним
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати, намекнув на тайную свадьбу с
ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования
ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного
СМИ: «Большая четвёрка» ждёт случая геополитически нокаутировать США
СМИ: «Большая четвёрка» ждёт случая геополитически нокаутировать США
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них бывают разногласия"
Инсайдер о жизни Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "У них

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

Элитная мебель на заказ – признак престижа владельца
Самые лучшие кухни в Москве
Управделами президента закупает для ГД офисную мебель на 183,7 млн рублей
Мебель для малышей оригинального дизайна