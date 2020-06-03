МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел России распространило сегодня, 3 июня, комментарий в связи со 100-летней годовщиной со дня установления современных дипломатических отношений между Россией и Турцией. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что история двусторонних отношений гораздо более древняя и насчитывает свыше пяти веков. Нынешний юбилей связан с качественно новым этапом развития двусторонних связей после распада Российской и Османской империей, подчеркнули в министерстве.

«Советская Россия первой в мире признала правительство Великого национального собрания Турции (парламент), созданное в результате национально- освободительной борьбы турецкого народа против иностранных интервентов», — говорится в документе.

В комментарии напоминается, что 3 июня 1920 года Народный комиссар по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин направил председателю турецкого парламента Мустафе Кемалю Ататюрку телеграмму с предложением «немедленно установить дипломатические и консульские представительств». Этот день считается официальной точкой отчета в дипотношениях между Советской Россией и правительством Турции.

За прошедший век российско-турецкие отношения, опирающиеся на прочный фундамент добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и уважительного учёта интересов друг друга, преодолели многие испытания, говорится далее к тексте комментария. «Сегодня отношения переживают подъём, по целому ряду направлений уверенно выходят на новый уровень стратегического партнёрства, являются важным фактором укрепления региональной стабильности и безопасности. Поздравляем наших турецких партнёров с этой знаменательной годовщиной», — отметили в МИД РФ.

Анкара стремилась поддерживать диалог с Москвой даже в период Холодной войны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя 3 июня местному телеканалу 24 TV тему 100-летия турецко-российских дипломатических отношений.

«В период Холодной войны мы стремились сохранять диалог с Москвой на определённом уровне, выступали и выступаем за развитие связей с учётом принципов взаимной выгоды и уважения», — напомнил министр.

Чавушоглу отметил, что даже в Ливии, где Анкара и Москва поддерживают различных участников конфликта, две страны приложили совместные усилия для обеспечения перемирия. «Подобные совместные инициативы не наносят ущерба ни одной из сторон», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.