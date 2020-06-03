Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных

Алексей Вольцев

Специалисты Минобороны в рамках проведения доклинических исследований успешно завершили испытания вакцины от коронавируса на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность», — сказал он.

В настоящее время министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи одним из первых не только в России, но и во всём мире завершило доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19.

По результатам этих исследований подготовили и направили научно-техническую документацию для получения разрешительных документов на клинические испытания. Их планируется завершить к концу июля.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооружённых Сил РФ со всей России.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, вице-президент РАН Владимир Чехонин на онлайн-заседании президиума Академии сообщил о разработке вакцины от коронавируса нового типа, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта.

Напомним, сейчас в России разрабатывают девять различных вакцин, которые потенциально способны защитить организм человека от коронавируса нового типа.