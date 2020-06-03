Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных

Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных

Специалисты Минобороны в рамках проведения доклинических исследований успешно завершили испытания вакцины от коронавируса на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность», — сказал он.

В настоящее время министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи одним из первых не только в России, но и во всём мире завершило доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19.

По результатам этих исследований подготовили и направили научно-техническую документацию для получения разрешительных документов на клинические испытания. Их планируется завершить к концу июля.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооружённых Сил РФ со всей России.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, вице-президент РАН Владимир Чехонин на онлайн-заседании президиума Академии сообщил о разработке вакцины от коронавируса нового типа, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта.

Напомним, сейчас в России разрабатывают девять различных вакцин, которые потенциально способны защитить организм человека от коронавируса нового типа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит
Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике
Эмилия Кларк снялась в фотосессии для мексиканкого глянца
Эмилия Кларк снялась в фотосессии для мексиканкого глянца
Реальным доходам россиян предсказали падение
Реальным доходам россиян предсказали падение
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что можно делать и что нельзя
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что можно делать и что нельзя
Путин ввел знак отличия "За благодеяние" для волонтеров
Путин ввел знак отличия "За благодеяние" для волонтеров
Во Франции начались беспорядки из-за смерти чернокожего
Во Франции начались беспорядки из-за смерти чернокожего
Лунный день сегодня 3 июня 2020 года
Лунный день сегодня 3 июня 2020 года

Топ на сегодня

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
"Вечером все меняется". Рассказы очевидцев о беспорядках в США
"Вечером все меняется". Рассказы очевидцев о беспорядках в США
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас пожаловалась, что после расставания с ним ее стали называть It-Girl
Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас пожаловалась, что после
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам

Еще по теме

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
Названа стоимость дозы вакцины против Эболы
В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса