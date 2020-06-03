Минпросвещения России приглашает к участию в инициативах по экологическому просвещению и волонтерству

Влада Некрасова

В Международный день защиты детей и далее в рамках Десятилетия детства Министерство просвещения Российской Федерации проводит экологические мероприятия, цель которых – обратить внимание детей, подростков и родителей на существующие экологические проблемы, а также привлечь их к активному участию в решении этих проблем, сообщает пресс-служба ведомства.

Минпросвещения России, а также Минприроды России, Минсельхоз России и Росмолодежь утвердили ежегодный Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и подростков в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях. В план вошли 45 масштабных мероприятий федерального уровня в сфере экологического просвещения.

В соответствии с Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года Минпросвещения России поддерживает развитие волонтерских экологических программ в рамках Десятилетия детства. Самые значительные из них – Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийский конкурс «Юннат», программа «Цели в области устойчивого развития: дети-посланники ЦУР России», Всероссийский экологический диктант, Всероссийский конкурс инновационных экологических проектов «Мои зеленые СтартАпы», Всероссийский слет юных экологов, Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле жить!», экопросветительский проект по социализации воспитанников детских домов «Равноправие детей», Всероссийский конкурс эковолонтерских проектов «Волонтеры могут все».

В частности, эколого-просветительский проект по социализации воспитанников детских домов «Равноправие детей», реализуемый автономной некоммерческой организацией «Равноправие», общероссийским общественным движением помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства, направлен на патриотическое и экологическое воспитание детей и подростков. В рамках проекта государственные, общественные, профессиональные и благотворительные организации вместе работают для сохранения и формирования семейных ценностей, развития культуры ответственного воспитания, оказания помощи многодетным семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-инвалидам, малоимущим семьям с детьми, приемным и патронажным семьям.

Более подробно с программой мероприятий, проводимых в Международный день защиты детей и далее в рамках Десятилетия детства, можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях организаций: ecobiocentre.ru, ангелроссии.рф, экодетство.рф, ангелыприроды.рф, экокультура.рф.

Основные организаторы утвержденных сводным календарным планом ежегодных всероссийских мероприятий – Федеральный детский эколого-биологический центр, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по недропользованию, Курчатовский институт, автономная некоммерческая организация «Равноправие», общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель», Росдетцентр, Российское движение школьников, Российский союз сельской молодежи, Росзаповедцентр, ФГБУ «ВНИИ Экология», Московский энергетический институт, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Алтайский государственный аграрный университет, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, автономная некоммерческая организация «Твоя природа», Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства, общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия», Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь», Ассоциация волонтерских центров.