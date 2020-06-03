Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса: список препаратов против COVID-19 у взрослых расширен с 13 до 15 наименований. Документ опубликован на сайте ведомства в среду, 3 июня.

В частности, из документа следует, что у пожилых коронавирус может протекать атипично — без лихорадки, кашля, одышки. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления.