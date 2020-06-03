Минздрав России обновил рекомендации для лечения людей пожилого возраста от COVID

Вадим Карасев

Минздрав РФ изменил рекомендации по лечению пациентов пожилого возраста от COVID-19, пишут “Известия”, ссылаясь на документ ведомства.

Перечень атипичных симптомов коронавирусной инфекции у “пациентов пожилого и старческого возраста” опубликован 3 июня 2020 года Министерством здравоохранения России. Он вошёл в состав рекомендаций для их лечения.

Заболевание может сопровождаться нехарактерными признаками, такими, как “делирий, падения, функциональное снижение, коньюктивит”, указывается в документе. Кроме этого человек может бредить, у него снижается артериальное давление или наблюдается тахикардия. Проявление атипичных симптомов у некоторых пациентов в этом возрасте может протекать без лихорадки, одышки и кашля. Для оценки спутанности сознания (делирия) в документе присутствует шкала.

Ранее Южный Федеральный сообщал о том, что Минздрав РФ одобрил выпуск в продажу лекарственного препарата от коронавируса “Фавипиравир” под названием “Авифавир”.





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