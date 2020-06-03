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Минздрав России обновил рекомендации для лечения людей пожилого возраста от COVID

Минздрав России обновил рекомендации для лечения людей пожилого возраста от COVID

Минздрав РФ изменил рекомендации по лечению пациентов пожилого возраста от COVID-19, пишут “Известия”, ссылаясь на документ ведомства.

Перечень атипичных симптомов коронавирусной инфекции у “пациентов пожилого и старческого возраста” опубликован 3 июня 2020 года Министерством здравоохранения России. Он вошёл в состав рекомендаций для их лечения.

Заболевание может сопровождаться нехарактерными признаками, такими, как “делирий, падения, функциональное снижение, коньюктивит”, указывается в документе. Кроме этого человек может бредить, у него снижается артериальное давление или наблюдается тахикардия. Проявление атипичных симптомов у некоторых пациентов в этом возрасте может протекать без лихорадки, одышки и кашля. Для оценки спутанности сознания (делирия) в документе присутствует шкала.

Ранее Южный Федеральный сообщал о том, что Минздрав РФ одобрил выпуск в продажу лекарственного препарата от коронавируса “Фавипиравир” под названием “Авифавир”.


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По материалам: u-f.ru

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